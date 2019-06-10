Около 100 горняков эвакуируют из шахты в Кузбассе из-за сбоя в системе вентиляции

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Эвакуация горняков проводится на шахте "Алексиевская" в Кузбассе из-за поломки в вентиляционной системе. В момент ЧП на опасном участке в забое находилось около 100 шахтеров, сообщили ТАСС в областном департаменте угольной промышленности.

"На шахте "Алексиевская" произошла остановка главного вентилятора проветривания на производственной площадке. В шахте было 95 человек, их эвакуируют, угрозы для их жизни и здоровья нет", - сообщил собеседник агентства.

По данным регионального управления МЧС, на место выехали два отделения горноспасателей, в настоящий момент из забоя уже эвакуировано около 50 человек.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса и находится под управлением угольной компании "Полысаевская". Ранее угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. В июне 2018 года администрация Кемеровской области сообщила, что созданная УК "Полысаевская" занимается выводом действующих угледобывающих активов группы "Заречная" - шахт "Алексиевской" и "Заречной".