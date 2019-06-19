Прокуратура через суд потребовала уволить министра лесного комплекса Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 19 июня. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области обратилась в суд, чтобы обязать губернатора региона уволить в связи с утратой доверия министра лесного комплекса Сергея Шеверду, арестованного по обвинению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко сообщил, что Шеверда сохранит свою должность, пока идет расследование по уголовному делу о незаконных вырубках в государственном заказнике "Туколонь". Глава региона отметил, что претензии есть всегда, но министерство лесного комплекса за три года в три раза увеличило поступления в бюджет.

"Прокуратурой Иркутской области в Кировский районный суд города Иркутска направлено административное исковое заявление о признании незаконным бездействия губернатора Иркутской области, выразившегося в непринятии решения (указа) об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды, и обязании губернатора области устранить нарушения требований законодательства путем принятия решения в форме указа об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия министра лесного комплекса", - говорится в сообщении.

Также Сергей Шеверда представил заведомо неполные и недостоверные сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, сообщает ведомство, что на основании ст. 13.1 закона "О противодействии коррупции" является основанием для увольнения в связи с утратой доверия. "Нарушения нашли свое подтверждение, однако губернатором области 17 апреля 2019 года принято решение об отсутствии оснований для применения к министру мер юридической ответственности", - уточняют в прокуратуре региона.

Дело о рубках в "Тулокони"

Шеверде, который занимает пост министра лесного комплекса Иркутской области с июня 2016 года, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий"). Дело против министра было возбуждено в сентябре 2018 года. По версии следствия, он незаконно назначил и согласовал сплошные санитарные рубки в государственном заказнике "Туколонь". Министр 7 июня был арестован на два месяца, он подал апелляцию, которая будет рассмотрена в понедельник.

В марте 2018 года правоохранительные органы обнаружили незаконные вырубки ценной древесины в Туколони. Было возбуждено уголовное дело, обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 260 ("Незаконная рубка лесных насаждений") и ст. 262 ("Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов") УК РФ, предъявлены экс-заместителю министра лесного комплекса Алексею Туги, который с февраля находится под арестом, директору Казачинско-Ленского лесхоза и инженеру-лесопатологу Центра защиты леса Иркутской области.

По версии следствия, фигуранты назначили и согласовали сплошные санитарные рубки в заказнике, хотя необходимости в них не было. На площади 120 га был вырублен здоровый, как полагает следствие, лес, ущерб составил около 748 млн рублей.