Экс-подполковник ФСИН получил условный срок за издевательства в колонии под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 19 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника управления безопасности ГУФСИН России по Красноярскому краю приговорен к четырем годам лишения свободы условно и лишен звания подполковник внутренней службы за применение насилия к осужденным в исправительной колонии №43 в Красноярском крае. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-служба ГСУ Следственного комитета по региону.

Как сообщал ТАСС ранее, в апреле 2018 года на YouTube появилось видео, на котором осужденных били, заставляли раздеваться и приседать. Было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия"). "Приговором суда заместителю начальника управления безопасности ГУ ФСИН России по Красноярскому краю назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с лишением звания подполковника внутренней службы и выплатой компенсации морального вреда потерпевшему в сумме 40 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, еще в ноябре 2013 года подполковник был в служебной командировке в колонии. Тогда он и применил насилие к шести осужденным, отбывающим наказание в едином помещении камерного типа, в связи с тем, что они отказались выполнять утреннюю зарядку.

Исправительная колония №43 расположена в Богучанском районе края, она предназначена для мужчин, впервые осужденных к лишению свободы. Здесь же находится ЕПКТ (единое помещение камерного типа) для содержания злостных нарушителей со всех колоний Красноярского края.