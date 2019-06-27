Около 300 млн рублей выделят на создание контейнерных площадок в Омской области

НОВОСИБИРСК, 27 июня. /ТАСС/. Порядка 300 млн рублей выделят из бюджета Омской области на обеспечение региона контейнерными площадками, в том числе в Кировском округе Омска, житель которого сообщал президенту о ситуации с ТКО. К сентябрю в регионе будут оборудованы около 3,5 тыс. таких площадок, сообщил четверг министр природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов.

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня житель частного сектора в Кировском округе Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно вырос, однако, объем и качество услуг не изменились. Также Дмитриев показал президенту свалку, которую позже региональный оператор по обращению с ТКО ООО "Магнит" не обнаружил.

"У нас в бюджете Омской области предусмотрено 300 млн рублей бюджетных денег на создание контейнерных площадок на территории Омской области. <...> Будет установлено 3 тыс. 495 контейнерных площадок и дополнительно новых 7 тыс. 455 контейнерных баков", - сказал Лобов на совещании, посвященному реализации в регионах Сибири государственной политики в сфере обращения с ТКО. По его словам, площадки будут созданы в июле-августе 2019 года.

Реформа по обращению с ТКО стартовала в Омской области 1 апреля, при этом регоператор до сих пор не получил лицензию. Ранее Росприроднадзор негативно оценил процесс перехода региона на новую схему обращения с отходами, а многие жители Омска отметили, что во дворах многоквартирных домов стали появляться стихийные свалки. Также, по мнению представителей местных общественных организаций, тариф на вывоз ТКО необоснованно вырос в Омске после старта реформы: более чем в три раза - с 43,5 до 133,21 рублей.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в рамках которой ответственность за вывоз мусора перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным правительствами субъектов РФ по конкурсу. Ее должны были запустить все регионы, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые воспользовались исключительной возможностью отсрочить переход на новую систему до 2022 года.