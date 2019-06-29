Жители Тайшетского района собрали для подтопленных поселков 10 тонн гуманитарной помощи

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Более десяти тонн гуманитарной помощи собрали за три дня жители Тайшетского района Иркутской области для пострадавших от паводка. В субботу в подтопленные территории района направили очередную партию груза весом три тонны, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

"В 25 комплексных центрах социального обслуживания населения, расположенных в разных районах региона, Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области открыло пункты сбора гуманитарной помощи. Только в Тайшетском районе собрано более 10 тонн продуктов, питьевой воды и предметов первой необходимости. Грузы регулярно отправляют в пострадавшие районы", - говорится в сообщении.

В Тайшетском районе пункт сбора открылся 27 июня. В тот же день собранную гуманитарную помощь отправили в поселки Рождественка, Соляная, Сереброво, Талая, 28 июня - в Бирюсу, Троицк, Енисейку, Рождественку. Часть помощи направлена в пункт временного размещения, расположенный в школе №5 Тайшета. В субботу в пострадавшие районы направили еще 3 тонны гуманитарной помощи, ее получат жители поселков Бирюса, Заречное, Талая, Старо-Шелехова. На машинах грузы доставляют до воды, дальше везут в лодках.

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным на утро субботы, подтоплено 3,7 тыс. жилых домов с населением более 9 тыс. человек. Наводнение затронуло 31 населенный пункт в Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Чунском районах. В Тулунском районе погибли два человека - 86-летний мужчина и восьмилетний мальчик.