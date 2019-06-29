Более 3,7 тыс. жилых домов в Иркутской области подтоплены паводком

ИРКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Вышедшие из берегов реки подтопили более 3,7 тыс. жилых домов в Иркутской области. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В зоне действия паводка находится 31 населенный пункт четырех муниципальных районов Иркутской области: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском. В результате выпадения обильных осадков и подъема уровня воды в реках подтоплены 3735 жилых домов, в которых проживает 9063 человека, в том числе 1984 ребенка, 3747 приусадебных участков", - говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в регионе организованы 32 пункта временного размещения (ПВР). В ПВР уже находятся 561 человек, в том числе 161 ребенок. Шесть человек, нуждающиеся в медицинской помощи, определены в лечебные учреждения.

В зону затопления попало 32 социально значимых объекта. Подтоплено 17 участков автомобильных дорог и 13 мостов.

Ограниченно движение для грузового транспорта на участке с 1277-го по 1427-й км и для всех видов транспорта с 1370-го по 1371-й км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь".