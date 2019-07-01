Пожар в пятиэтажном доме в Красноярске ликвидирован

КРАСНОЯРСК, 1 июля. /ТАСС/. Пожар в пятиэтажном доме гостиничного типа в Красноярске потушен погибших и травмированных нет. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что утром загорелся дом на улице Верхней в Ленинском район Красноярска. Горели комнаты на пятом этаже, огонь перешел на кровлю. В 07:53 мск пожар был локализован на площади 70 квадратных метров.

"В 09:26 мск пожар ликвидирован. Погибших и травмированных нет", - сообщили в МЧС.

К тушению пожара привлекались 45 человек и 15 единиц техники.