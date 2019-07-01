МЧС опровергло данные правительства Приангарья о виновных в пожаре в заказнике "Туколонь"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Пресс-служба МЧС РФ опровергла заявление, опубликованное на сайте правительства Иркутской области, о том, что виновными в пожаре в заказнике "Туколонь" являются сотрудники прокуратуры и журналисты, посещавшие его перед возгоранием. Соответствующее заявление министерство в понедельник распространило среди журналистов.

"МЧС России по факту опубликованного на сайте Иркутской области заявления дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Казачинско-Ленскому району о причастности сотрудников правоохранительных органов и журналистов к возникновению пожара в заказнике "Туколонь" не подтверждает данные обвинения. Дознаватель в рамках дела составил только протокол осмотра, в котором отражаются описания места происшествия, связанного с пожаром, без каких-либо выводов и заключений о виновниках", - говорится в заявлении.

На сайте правительства региона цитируются слова дознавателя: "В обед, 28 июня, к берегу пристали два водомета с людьми. На них были сотрудники ГИМС (Государственная инспекция по маломерным судам - прим. ТАСС). С ними была комиссия: три москвича, один человек из Иркутска, журналисты, прокурор, сотрудник полиции. Они сказали, что им необходимо пройти в место незаконной рубки заказника "Туколонь". Я увез их, там находился с ними. Они ходили, смотрели, измеряли. Москвичи уходили в сторону, как и прокурор. Они курили и кидали свои окурки. Из разговоров я понял, что они собирают доказательства по уголовному делу".

При этом в сообщении правительства подчеркивается, что после приезда комиссии на территории заказника не было людей.

Пожар в заказнике "Туколонь" был обнаружен в 11:00 (06:00 мск) 29 июня летчиком-наблюдателем. При повторном облете через два часа стало ясно, что пожар увеличился с 0,5 га до 25 га. В это время летчик заметил поблизости от очага людей и моторную лодку на берегу. Сотрудники лесничества заявили в полицию о возможном умышленном поджоге.

Незаконные вырубки ценной древесины в "Туколони" были обнаружены в марте 2018 года. Было возбуждено уголовное дело.