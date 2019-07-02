На федеральной трассе "Сибирь" в Иркутской области ограничено движение большегрузов

ТАСС, 2 июля. Управление автомобильной магистрали "Прибайкалье" совместно с ГИБДД вводит ограничение движения для большегрузного транспорта на федеральной автодороге Р-255 "Сибирь" в границах Иркутской области в связи с ремонтом поврежденного из-за паводка полотна. Об этом во вторник сообщается на официальном сайте ФКУ Упрдор "Прибайкалье".

"Водители таких автомобилей сейчас останавливаются на территории Бурятии и Красноярского края. ФКУ Упрдор "Прибайкалье" убедительно просит автовладельцев воздержаться от поездок по федеральной трассе Р-255 через Иркутскую область до восстановления движения на указанном участке дороги - км 1490 - км 1497", - говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что дорожные службы продолжают ремонт на участках федеральной трассы даже в ночное время. Уже отсыпано 5 тыс. кубометров скальной породы. Делается все возможное, чтобы в минимальные сроки открыть движение. Задействовано 45 единиц спецтехники и 50 человек.

По информации МЧС Иркутской области, в Тулунском районе перекрыто движение для всех видов транспорта по трассе Р-255 "Сибирь" с 1490 по 1497 км. Автоводителей просят объезжать данный участок дороги. "Такие меры приняты из-за подтопленных паводковыми водами нескольких участков дорожного полотна и проведением восстановительных работ при ликвидации последствий паводка", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Как сообщается на официальной странице администрации города Тулуна в соцсети "ВКонтакте", на 08:00 вторника уровень воды в реке Ия составляет 936 см при критической отметке 700 см, за ночь снижение составило 43 см.