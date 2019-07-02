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Паводок в Иркутской области

Центральный военный округ направил четыре автоцистерны в зону паводка в Иркутской области

Паводок в регионе начался из-за ливней, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна

НОВОСИБИРСК, 2 июля. /ТАСС/. Центральный военный округ (ЦВО) направил в Иркутскую область четыре автоцистерны для организации подвоза питьевой воды жителям пострадавших от паводка районов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба округа.

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"Две автоцистерны АЦПТ-5,6 и две АЦПТ-10 кузбасской бригады материально-технического обеспечения ЦВО были доставлены сегодня двумя самолетами Ил-76 на аэродром города Братска в Иркутской области. После выгрузки техники военнослужащие на штатной технике совершат 200-километровый марш в зону бедствия для организации подвоза питьевой воды населению районов, пострадавших от паводка", - говорится в сообщении.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за проливных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна; в регионе действует режим ЧС. По официальным данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13, в том числе ребенка, неизвестна. Более 750 человек пострадали, из них свыше 150 госпитализированы. Из зоны бедствия эвакуированы более 2 тыс. человек.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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