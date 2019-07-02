Более 20 тонн гуманитарной помощи собрал Красный крест в Иркутской области

"У нас открыты в 12 отделениях Красного креста по местным городам пункты сбора гуманитарной помощи. На сегодняшнее утро мы собрали около 20 тонн этой помощи по всем нашим пунктам", - сказал Давидян.

ТАСС, 2 июля. Иркутское отделение Международного комитета Красного Креста (МККК) собрало более 20 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения в Иркутской области, сообщил ТАСС руководитель подразделения организации Сергей Давидян.

По его словам, получаемые в пунктах сбора продукты, постельное белье, теплые вещи отправляются в города пострадавшим. Для перевозки используется грузовой автотранспорт, железная дорога, вертолеты и лодки. В связи с тем, что некоторым людям все же удалось добраться до своих домов, собирают инструменты - молотки, лопаты, пилы, грабли, а также спецодежду, резиновые сапоги, фонари и обогреватели для просушки жилищ.

Паводки в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начались в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 метров превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По словам вице-премьера Виталия Мутко, возглавляющего правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, в результате паводка погибли 12 человек, 751 человек пострадал, 153 человека в настоящее время госпитализированы. В пунктах временного размещения находятся более 600 человек.

По данным МЧС, по состоянию на утро 1 июля, в 55 населенных пунктах шести муниципальных районов Иркутской области остаются подтопленными 3 тыс. 296 домов, в которых проживают 9 тыс. 809 человек, в том числе 2 тыс. 681 ребенок, 18 социально значимых объектов, 3 тыс. 525 приусадебных участков.