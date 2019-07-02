Росводресурсы после паводка проследят за качеством воды в Братском водохранилище

"В соответствии с решением руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова Енисейскому бассейновому водному управлению (БВУ) и ФГУ "Востсибрегионводхоз " поручено обеспечить на постоянной основе мониторинг качества воды в Братском водохранилище на устьевых участках впадающих в него рек", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Федеральное агентство водных ресурсов будет следить за качеством воды в Братском водохранилище после прошедшего в Иркутской области паводка. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ведомства.

Кроме того, "Востсибрегионводхозу" поручено участвовать в разборе завалов. Также при необходимости будет задействована гидрохимическая лаборатория для определения качества воды в источниках воды. Дополнительно могут быть предоставлены сорбент и боны для устранения разливов нефтепродуктов.

"Енисейскому БВУ поручено сформировать мобильные рабочие группы и провести после спада уровней воды и восстановления транспортного сообщения в пострадавших районах области обследования русел рек Ия, Ока, Уда и Бирюса на предмет определения первоочередных мероприятий по восстановлению их пропускной способности и ремонту гидротехнических сооружений", - уточнили в Росводресурсах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной. В зоне бедствия за медицинской помощью обратились 1258 человек, в том числе 97 детей. 191 человек, в том числе 38 детей, был госпитализирован. По состоянию на утро 2 июля, как отмечает МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области остаются подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, восемь социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.