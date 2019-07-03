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Паводок в Иркутской области

Горячая линия для решения социально-правовых вопросов заработала в Иркутской области

Телефон 8-800-2000-665 работает круглосуточно

ТАСС, 3 июля. Власти Иркутской области запустили телефон горячей линии для жителей районов, пострадавших от паводка. Специалисты готовы проконсультировать их в социально-правовых вопросах, сообщила в среду пресс-служба правительства Иркутской области.

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"Специалисты проконсультируют граждан, расскажут о мерах социальной поддержки, размерах компенсации и условиях их получения, объяснят, куда обращаться для восстановления документов и за гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что номер горячей линии - 8-800-2000-665 - работает круглосуточно, звонок бесплатный.

Паводок в Иркутской области, где сейчас действует режим ЧС, начался в конце июня, уровень воды в реке Ия почти на 7 м превышал критические отметки. Президент России Владимир Путин в ночь на 30 июня провел в Братске совещание по ситуации в подтопленных районах.

По последним данным МЧС, в результате паводка погибли 18 человек, судьба 13 пока остается неизвестной. 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 людям.

По состоянию на утро 2 июля, по данным МЧС, в 42 населенных пунктах трех районов области оставались подтопленными 4,1 тыс. жилых домов, в которых проживают 9,3 тыс. человек, в том числе 2,2 тыс. детей, 8 социально значимых объектов и 4,1 тыс. приусадебных участков. Ни один населенный пункт в регионе больше не отрезан водой, уточнило МЧС.

Теги
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