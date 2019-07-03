Роспотребнадзор не выявил завышения цен в магазинах в подтопленных Нижнеудинске и Тулуне

Ранее жители сообщали, что коммерсанты в связи с ЧС начали поднимать цены на продукты, в том числе бутилированную воду.

ТАСС, 3 июля. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили фактов завышения цен в розничных магазинах пострадавших от паводка городов Тулун и Нижнеудинск Иркутской области. Об этом говорится в сообщении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

"Специалистами Роспотребнадзора проведен мониторинг цен по группам пищевых продуктов, реализуемых в розничной сети организаций торговли в г. Нижнеудинске, г. Тулуне. Фактов умышленного завышения розничных цен не выявлено", - говорится в сообщении.

Стоимость воды, как уточняется, составляет в среднем за бутылку объемом 1,5 литра 30 рублей, пять литров - 65-70 рублей, 10 литров 115-120 рублей. "Факты превышения розничных цен на бутилированную воду не подтвердились", - добавили в ведомстве. Также Роспотребнадзор сообщает, что специалисты организовали контроль за хранением пищевых продуктов в розничных магазинах.

По последним данным МЧС, в результате паводка в Иркутской области погибли 18 человек, судьба восьмерых пока остается неизвестной, 201 человек был госпитализирован, амбулаторно помощь оказана 1102 пострадавшим.

По состоянию на утро 3 июля, по данным МЧС, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов.