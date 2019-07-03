Панихиды по погибшим из-за паводка пройдут в храмах Тулуна 7 июля

"Панихида по погибшим будет проходить в воскресенье во всех трех храмах Тулуна: Храме Николая Чудотворца, Храме Святителя Луки и Покровском храме", - сказал Мельничук.

ИРКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Панихиды по погибшим в результате паводка в Иркутской области пройдут в трех храмах города Тулун в воскресенье, 7 июля. Об этом ТАСС сообщил благочинный Тулунского церковного округа протоиерей Валерий Мельничук.

Он отметил, что в настоящее время в Тулуне проходят похороны погибших из-за паводка. Из-за снижения уровня воды сложностей с организацией похорон нет.

"Когда у нас [в Тулуне] мост был закрыт, конечно, были сложности, кладбище у нас на левом берегу. Сейчас ситуация выровнялась, нет такого. Сегодня похороны, я точно знаю, были, хоронили человека, умершего от наводнения. В городе почти везде вода ушла, дороги все открытые, и где завалы были, уже все освобождается, можно проехать", - сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС по состоянию на утро 3 июля, в Иркутской области остаются подтопленными 31 населенный пункт, 3426 жилых дома, в которых проживают 8178 человек, в том числе 1834 детей, пять социально-значимых объектов, 3675 приусадебных участков и 10 участков автомобильных дорог. Разрушено 12 мостов. Погибли 18 человек, судьба восьми пока неизвестна.