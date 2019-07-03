Вода начала подтапливать две деревни в Богучанском районе Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 3 июля. /ТАСС/. Подтопления начались в двух населенных пунктах в Богучанском районе Красноярского края - поселке Октябрьский и деревне Малеево. Об этом в среду говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ранее сообщалось, что из-за повышения уровня воды в реке Хожо Богучанского района была подтоплена и закрыта для движения автодорога Октябрьский - Чунояр - Осиновый Мыс - Такучет. После чего связь с Октябрьским и Малеево осуществляется по железнодорожным путям.

"Затоплены огородные участки по улицам Лесхозовская и Малая в поселке Октябрьский и по улице Луговая в деревне Малеево", - сообщили в главке полиции, отметив, что из берегов вышли две реки: Хожо и Чуна.

Полицейские и сотрудники МЧС разъясняют порядок действий на случай подхода воды к жилью, рекомендуют гражданам на случай угрозы подтопления жилого сектора вывозить вещи первой необходимости и животных. Полицейские проводят профилактические мероприятия по предупреждению мародерства, просят сельчан не оставлять свое имущества без присмотра.

В Октябрьском живет около 6 тыс. человек, в Малеево - около 150 человек.

Ранее сообщалось, что из-за разлива Бирюсы в Абанском районе края подтоплено село Покатеево, где эвакуированы 57 человек. В селе Хандальск, расположенном ниже по течению, где проживают более 200 человек, в случае подъема воды возможно подтопление пяти домов, в поселке Почет (около одной тысячи жителей) начинает затапливать огороды.