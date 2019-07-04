Военная биолаборатория начала работу в зоне паводка в Иркутской области

"Мобильная лаборатория прибыла из Москвы в Тулун для проведения биологических анализов, проб на определение в них возбудителей особо опасных и опасных заболеваний, будет выполнять задачи по отбору проб биологического материала, почвы, в местах уничтожения павших животных", - сказали в ЦВО.

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Мобильная биологическая лаборатория выявления опасных инфекционных заболеваний 48 Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ прибыла в зону паводка в город Тулун Иркутской области. Ее задача - выявить возбудители опасных заболеваний, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

В пресс-службе уточнили, что экипаж лаборатории был увеличен в два раза - до шести человек, для выполнения задач в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

По данным МЧС, с 25 июня 2019 года в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. В результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратились 1415 человек, госпитализирован 221 человек, в том числе 41 ребенок.