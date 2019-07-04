В пострадавшем от паводка иркутском Нижнеудинске восстановлено энергоснабжение

В городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка, напряжение подано на все городские трансформаторные подстанции, ведется подключение к электроэнергии многоквартирных домов по мере подготовки их внутренних сетей управляющими компаниями.

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Областное государственное предприятие "Облкоммунэнерго" восстановило энергоснабжение в пострадавшем от паводка городе Нижнеудинске Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба организации. "К вечеру 3 июля в Нижнеудинске все восстановлено, кроме собственной производственной базы "Облкоммунэнерго", - говорится в сообщении.

Восстановление энергоснабжения продолжается в Нижнеудинском и Тулунском районах, где у "Облкоммунэнерго" было затоплено более 200 трансформаторных подстанций и 120 км сетей. От электроэнергии были отключены более 50 населенных пунктов, в которых проживает порядка 30 тыс. человек.

Специалисты Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) за прошедшие сутки в своей зоне ответственности восстановили энергоснабжение 5 тыс. 11 потребителей в 24 пострадавших от наводнения населенных пунктах Тулунского, Чунского, Нижнеудинского районов. Без энергоснабжения в зоне обслуживания ИЭСК остаются 1 тыс. 122 человека в девяти населенных пунктах этих же районов. Восстановительные работы продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы ИЭСК.

Последствия паводка

В четверг в Нижнеудинске возобновил работу в техническом режиме водозабор, однако водоснабжение населения по-прежнему осуществляется с помощью водовозов. В пятницу по временной схеме планируется подключить водозабор в Тулуне. Сначала планируется подать холодную техническую воду и обеспечить водоотведение.

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.

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