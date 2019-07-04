Свыше 700 обращений поступило на горячую линию в Иркутской области

"За двое суток на горячую линию правительства региона поступило более 700 обращений от граждан, пострадавших от паводка. Звонивших интересовали вопросы оформления документов, получения денежных компенсаций и гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 4 июля. /ТАСС/. Более 700 обращений поступило за двое суток на горячую линию в Иркутской области от жителей подтопленных районов, говорится в четверг в сообщении пресс-службы правительства региона.

На вопросы круглосуточно отвечают 13 сотрудников контакт-центра. "Точечные проблемы населения, требующие незамедлительного решения, переданы на контроль в правительство Иркутской области", - отмечается в релизе.

По телефону 8-800-2000-665 жителям подтопленных территорий дают консультации по социально-правовым вопросам. Специалисты рассказывают о мерах социальной поддержки, размерах компенсации и условиях их получения, объясняют, куда обращаться для восстановления документов и за гуманитарной помощью.

Телефон работает круглосуточно. Звонок бесплатный.

О ситуации

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.