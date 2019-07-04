Прокуроры защитят в суде права пострадавших от паводка в Иркутской области

"В ходе работы мобильной приемной генерального прокурора РФ от 41 гражданина были приняты жалобы на нарушение их прав, по которым незамедлительно организованы и проводятся проверки", - сообщили в Генпрокуратуре.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 40 жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, обратились в мобильную приемную Генпрокуратуры РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам приема им оказана помощь.

Мобильная приемная работает в Тулунском районе области со 2 июля. Десяткам жителей подтопленных населенных пунктов даются подробные разъяснения законодательства о порядке получения материальной помощи, о порядке предоставления им жилых помещений взамен уничтоженных водой. "Прокурорам поручено в судебном порядке защитить права граждан, проживающих в зоне затопления, но не зарегистрированных в жилых помещениях. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.

Большинство жителей просят о защите их прав как пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, поскольку они не зарегистрированы в жилых помещениях. "Прокурорами оперативно собираются доказательства их постоянного проживания в зоне, подвергшейся наводнению. Подготовлены заявления в суд", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, замгенпрокурора Юрий Гулягин в ходе рабочей встречи с и. о. председателя Иркутского областного суда договорился об оперативном рассмотрении таких заявлений.

На личный прием обратилась мать 18-летней девушки-инвалида из Тулуна, которая не может самостоятельно передвигаться, с просьбой создать надлежащие условия в пункте временного размещения. По требованию прокуратуры ей в кратчайшие сроки предоставлена отдельная комната с необходимой мебелью в другом пункте временного размещения. "Решается вопрос о помещении ее в санаторий либо государственное учреждение для проживания и реабилитации", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, к Гулягину обратилась 83-летняя жительница Нижнеудинска, чей дом уничтожен паводком, с просьбой о восстановлении ее прав. Пенсионерка незамедлительно была размещена в пункте временного размещения, обеспечена комфортным условиями для проживания, горячим трехразовым питанием.

О ситуации

По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.