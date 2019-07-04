Прокуроры защитят в суде права пострадавших от паводка в Иркутской области

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Более 40 жителей Иркутской области, пострадавших от паводка, обратились в мобильную приемную Генпрокуратуры РФ. Как сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства, по результатам приема им оказана помощь.
"В ходе работы мобильной приемной генерального прокурора РФ от 41 гражданина были приняты жалобы на нарушение их прав, по которым незамедлительно организованы и проводятся проверки", - сообщили в Генпрокуратуре.
Мобильная приемная работает в Тулунском районе области со 2 июля. Десяткам жителей подтопленных населенных пунктов даются подробные разъяснения законодательства о порядке получения материальной помощи, о порядке предоставления им жилых помещений взамен уничтоженных водой. "Прокурорам поручено в судебном порядке защитить права граждан, проживающих в зоне затопления, но не зарегистрированных в жилых помещениях. Ход и результаты рассмотрения обращений взяты на контроль", - отметили в надзорном ведомстве.
Большинство жителей просят о защите их прав как пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, поскольку они не зарегистрированы в жилых помещениях. "Прокурорами оперативно собираются доказательства их постоянного проживания в зоне, подвергшейся наводнению. Подготовлены заявления в суд", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, замгенпрокурора Юрий Гулягин в ходе рабочей встречи с и. о. председателя Иркутского областного суда договорился об оперативном рассмотрении таких заявлений.
На личный прием обратилась мать 18-летней девушки-инвалида из Тулуна, которая не может самостоятельно передвигаться, с просьбой создать надлежащие условия в пункте временного размещения. По требованию прокуратуры ей в кратчайшие сроки предоставлена отдельная комната с необходимой мебелью в другом пункте временного размещения. "Решается вопрос о помещении ее в санаторий либо государственное учреждение для проживания и реабилитации", - сообщили в Генпрокуратуре.
Кроме того, к Гулягину обратилась 83-летняя жительница Нижнеудинска, чей дом уничтожен паводком, с просьбой о восстановлении ее прав. Пенсионерка незамедлительно была размещена в пункте временного размещения, обеспечена комфортным условиями для проживания, горячим трехразовым питанием.
О ситуации
По данным ГУ МЧС России по Иркутской области на утро четверга, в 16 населенных пунктах региона остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.