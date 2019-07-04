Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Кузбассе за пять лет снизилась более чем на 30%

"Впервые выявленных случаев в 2014 году в Кузбассе было зарегистрировано 6,5 тыс., по итогам 2018 года - 4,4 тыс. Таким образом, у нас идет устойчивое снижение заболеваемости за четыре года почти на 32%", - сказала Бородкина.

КЕМЕРОВО, 4 июля. /ТАСС/. Число новых случаев выявления ВИЧ-инфекции в Кузбассе, который входит в число регионов-лидеров по уровню заболеваемости в стране, за последние пять лет снизилось более чем на 30%. Об этом в четверг сообщила ТАСС заместитель главного врача областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольга Бородкина.

Среди факторов, которые способствуют падению уровня заболеваемости, медики называют снижение случаев внутривенного употребления наркотиков, которые способствовали распространению ВИЧ-инфекции в более ранние годы, а также раннюю диагностику заболеваемости и широкий охват населения анонимным экспресс-тестированием. По словам заместителя главврача, за последние пять лет охват обследованием на ВИЧ населения в Кузбассе увеличился в 3,2 раза.

"У нас сегодня уже работает один передвижной пункт для освидетельствования на ВИЧ, к концу года мы приобретем второй, чтобы обеспечить так называемый низкопороговый доступ к тестированию для людей, которые, может быть, никогда не придут [для обследования] в больницу, но увидят на улице такой мобильный пункт и пройдут бесплатное анонимное экспресс-тестирование. У нас есть программа и конфиденциального тестирования на ВИЧ и на рабочем месте", - рассказала Бородкина о методах ранней диагностики заболеваемости.

По данным областного департамента охраны здоровья населения Кузбасса, почти каждый четвертый житель области в 2018 году прошел тестирование на ВИЧ, охват тестированием составил 24%. Специализированное лечение получают 60% больных ВИЧ-инфекцией. В 2019 году запланировано охватить лечением не менее 75% от зарегистрированных больных и тестированием на ВИЧ не менее 30% от совокупного населения.

В Кузбассе зарегистрировано 45 тысяч людей с ВИЧ-инфекцией при общей численности населения около 2,7 млн человек. По данным Росстата, Кемеровская область по итогам 2018 года входит в число 13 регионов страны, где выявлено наибольшее число заражения ВИЧ-инфекцией в России. В этот список также попали Московская, Новосибирская, Свердловская, Самарская, Иркутская, Челябинская области, Пермский, Красноярский, Краснодарский края, Башкортостан, Москва и Санкт-Петербург.