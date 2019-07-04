Власти увеличили число комиссий по оценке затопленных домов в Иркутской области

"Для оценки ущерба в пострадавших территориях увеличено количество оценочных комиссий, сейчас их 76. В них входит 389 человек", - пишет Левченко. Уточняется, что уже обследовано 1894 дома, готовятся выплаты компенсаций за утраченные предметы первой необходимости.

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области увеличили число комиссий по оценке ущерба, нанесенного паводком жилью в Иркутской области, в полтора раза - с 48 до 76, сообщает в четверг губернатор региона Сергей Левченко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что подтоплено более 6,6 тыс. домов, их обследуют 48 комиссий, которые ведут подомовой обход пострадавших территорий и готовят документы для оформления выплат. Комиссии состоят из специалистов регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства.

Власти Иркутской области с 5 июля начнут первые выплаты за утрату имущества гражданам, пострадавшим от паводка. По 50 тыс. рублей будет выплачено за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - за полную, выплаты уже оформлены для 887 и 784 человек соответственно.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. По данным МЧС, с 25 июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. По состоянию на утро четверга, в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погибли 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.