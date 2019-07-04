Власти увеличили число комиссий по оценке затопленных домов в Иркутской области

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области увеличили число комиссий по оценке ущерба, нанесенного паводком жилью в Иркутской области, в полтора раза - с 48 до 76, сообщает в четверг губернатор региона Сергей Левченко на своей странице в Instagram.
"Для оценки ущерба в пострадавших территориях увеличено количество оценочных комиссий, сейчас их 76. В них входит 389 человек", - пишет Левченко. Уточняется, что уже обследовано 1894 дома, готовятся выплаты компенсаций за утраченные предметы первой необходимости.
Ранее сообщалось, что подтоплено более 6,6 тыс. домов, их обследуют 48 комиссий, которые ведут подомовой обход пострадавших территорий и готовят документы для оформления выплат. Комиссии состоят из специалистов регионального министерства строительства, служб государственного жилищного и строительного надзоров Иркутской области, министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Фонда капитального ремонта, министерства социального развития, опеки и попечительства, министерства сельского хозяйства.
Власти Иркутской области с 5 июля начнут первые выплаты за утрату имущества гражданам, пострадавшим от паводка. По 50 тыс. рублей будет выплачено за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей - за полную, выплаты уже оформлены для 887 и 784 человек соответственно.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. По данным МЧС, с 25 июня в шести районах Иркутской области произошло подтопление в 98 населенных пунктах. По состоянию на утро четверга, в Иркутской области в 16 населенных пунктах остаются подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. По последним данным, в результате наводнения погибли 21 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.