Сбербанк открыл горячую линию для пострадавших от паводков в Иркутской области клиентов

"Горячую линию по вопросам урегулирования задолженности для клиентов, пострадавших от паводков в Иркутской области, открыл Сбербанк", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Сбербанк открыл горячую линию для консультаций об изменениях условий ранее заключенных кредитных договоров для пострадавших от паводков в Иркутской области, сообщается в четверг на сайте правительства региона.

В нем уточняется, что звонки по телефону 88002000198 принимают каждый день с 09.00 до 01.00.

Ранее сообщалось что губернатор Иркутской области Сергей Левченко обращался к банкам с просьбой смягчить кредитные условия пострадавшим от ЧС, рассмотреть вопрос о снижении процентов по кредитам и возможность не штрафовать граждан, оказавшихся в зоне затопления.

На горячую линию могут обращаться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, пострадавшие от ЧС. Специалисты Сбербанка будут консультировать пострадавших о возможных изменениях условий ранее заключенных кредитных договоров: вопросы по отмене неустоек, возникших по причине чрезвычайной ситуации, сокращение суммы платежей по кредиту на срок от 1 месяца до года или увеличение срока кредитования, ссылаются в сообщении на слова Олега Жаргалона, директора регионального Центра урегулирования задолженности Байкальского банка ПАО "Сбербанк".

Власти региона ежедневно передают банку списки пострадавших клиентов. Работать горячая линия будет до решения всех вопросов, говорится в сообщении.

О паводках

На утро четверга, в Иркутской области в 16 населенных пунктах оставались подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погибли 20 человек, 15 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.