В Иркутской области возбуждены дела в отношении чиновников, не обеспечивших защиту от ЧС

"Прокурором в отношении мэра Тайшетского района и главы Шелеховского муниципального образования вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.6 КоАП РФ ("Невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а равно невыполнение требований норм и правил по предупреждению аварий и катастроф на объектах производственного или социального назначения"), которые вместе с материалами проверки направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 4 июля. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области возбудила административное дело в отношении мэра Тайшетского района и главы Шелеховского муниципального образования за невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оно направлено в суд. Об этом сообщается в четверг на сайте прокуратуры Иркутской области.

Ранее сообщалось, что администрация Тайшетского района не информировала жителей о паводке и не организовала эвакуацию для жителей, не обеспечила своевременное и гарантированное информирование каждого жителя о ЧС, о правилах поведения и способах защиты с использованием современных информационных технологий. Уточняется, что комплексная система экстренного оповещения населения о ЧС на территории Тайшетского района отсутствует, показала проверка прокуратуры. Мэру Тайшетского района внесено представление.

Режим ЧС был введен на территории Тайшетского муниципального образования 26 июня в 20:00 по местному времени, 27 июня в 02:30 по местному времени глава Рождественского муниципального образования сообщил администрации Тайшетского района, что в деревне Рождественка наблюдается повышение уровня воды в реке Бирюса, сведения о подтоплении населенных пунктов сообщали и главы Зареченского и Шиткинского муниципальных образований. В 04:20 по местному времени в зоне подтопления в Тайшетском районе оказались 12 жилых домов и автомобильная дорога. Около 19:00 по местному времени 27 июня погибла местная жительница, которую унесло течением, когда она упала в воду, переходя подтопленную улицу.

На утро четверга в Иркутской области в 16 населенных пунктах оставались подтопленными 2,7 тыс. жилых домов, в которых проживают 6,4 тыс. человек. За сутки вода ушла из 15 населенных пунктов. Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. В результате наводнения погиб 21 человек, 14 числятся пропавшими без вести, 313 госпитализированы.