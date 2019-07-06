Восстановлено электроснабжение более 6 тыс. человек в Иркутской области

ТАСС, 6 июля. Специалисты Иркутской электросетевой компании восстановили электроснабжение более 6 тыс. человек в 31 населенном пункте Иркутской области, пострадавшей от паводка. Без электроснабжения остаются 55 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) в субботу.

"Электроснабжение восстановлено у 6195 человек в 31 населенном пункте Иркутской области, пострадавших от водной стихии (в зоне ответственности "ИЭСК")", - говорится в сообщении.

В аварийно-восстановительных работах от Иркутской электросетевой компании задействованы восемь бригад, 28 человек, шесть единиц спецтехники. За прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение 48 человек. На утро 6 июля в зоне ответственности "ИЭСК" без электроснабжения остаются 55 человек - жители Нижнеудинского и Тулунского районов.