Водозабор начал функционировать в подтопленном Тулуне

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Затопленный ранее в результате паводка водозабор города Тулун Иркутской области вновь начал функционировать. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в городском управлении ГО и ЧС.

"Воду уже подают, но не во все микрорайоны пока", - сказала собеседница агентства.

По данным на утро воскресенья, в Тулуне остаются подтопленными 224 жилых дома. Всего с начала паводка, согласно уточненной информации, в 107 населенных пунктах региона подтопило почти 10,4 тыс. домов с населением 34,7 тыс. человек. От наводнения пострадали 49 социальных объектов.

Паводок начался в Иркутской области в конце июня из-за сильных дождей. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся пропавшими без вести, ведется их поиск. 410 человек были госпитализированы.