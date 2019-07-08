В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения

Вечером в воскресенье в городе заработала канализационно-насосная станция, еще на одной завершается установка электрогенератора, который сможет обеспечить ее работу. Проводится ревизия и подключение трансформаторных подстанций.

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Коммунальные службы в понедельник запустили в работу очистные сооружения в пострадавшем от наводнения городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте муниципальной администрации.

Ранее сообщалось, что энергетики до 24 июля должны построить в Тулуне новые источники энергоснабжения для канализационно-очистных сооружений и канализационной насосной станции. До ввода энергетической инфраструктуры в эксплуатацию коммунальные объекты будут временно обеспечиваться энергией от дизельных электростанций, которые в воскресенье доставили в Тулун. Также накануне в городе был подключен водозабор. Жители пока получают техническую воду.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 900 жилых домов, в которых проживают 34 234 человека. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими.