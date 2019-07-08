Почти 31 тыс. человек привиты против гепатита в Иркутской области

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора провели вакцинацию почти 31 тыс. человек против гепатита А в паводковой зоне Иркутской области. Об этом сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

"По состоянию на 7 июля, привито из числа первоочередных групп риска против вирусного гепатита А - 30 949 человек, против брюшного тифа - 515 человек, против дизентерии - 2,1 тыс. человек, охвачено фагированием - 8 401 человек", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в рамках контроля за качеством питьевой воды передвижной лабораторией были исследованы 684 пробы. Кроме того, сотрудники проверили в пунктах временного размещения 198 проб пищевых продуктов и готовых блюд, 62 пробы воды, более 1,3 тыс. смывов и 96 проб дезинфекционных средств.