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Паводок в Иркутской области

Более 18 тонн воды и продуктов выдали пострадавшим от паводка в Иркутской области

В двух населенных пунктах за прошедшие сутки восстановили энергоснабжение

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спасатели, военные и волонтеры доставили пострадавшему от паводка населению Иркутской области более 18 тонн продуктов и бутилированной воды. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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"В 354 случаях оказана адресная помощь населению. Доставлены и выданы пострадавшему населению 14 тонн бутилированной воды и 4,1 тонны продуктов питания", - сказали в ведомстве.

По информации МЧС, за прошедшие сутки в двух населенных пунктах восстановлено энергоснабжение. Проведена откачка воды и очищены 816 подворий и 12 улиц. Вывезено 4314 куб. м мусора.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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