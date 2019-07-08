В пострадавших от паводка населенных пунктах Тулунского и Нижнеудинского районов дали свет

"В Нижнеудинском районе на сетях "Облкоммунэнерго" подключены к электроэнергии все населенные пункты <…> В Тулунском районе энергоснабжение восстановлено во всех поселках", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Областное государственное предприятие "Облкоммунэнерго" в зоне своей ответственности подключило к электроэнергии все населенные пункты Нижнеудинского и Тулунского районов Иркутской области, пострадавшие от паводка. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В Нижнеудинском районе последним неподключенным населенным пунктом оставался поселок Балакшин-Бор, в котором 16 дворов. Там во время паводка были оборваны провода на высоковольтной линии, проходящей через реку Уда. Дороги на подходе к реке размыло на протяжении 30 км, Министерство обороны выделило ремонтным бригадам спецтехнику, чтобы добраться к месту обрыва. В воскресенье вечером поселок подключили к электроэнергии.

Продолжаются восстановительные работы в городе Тулуне, который сильнее всего пострадал от паводка. Там специалистам "Облкоммунэнерго" осталось подключить два многоквартирных дома, которые затапливало до третьего этажа. Они расположены в левобережной части города и до сих пор остаются в зоне подтопления. В этом районе находятся десять трансформаторных подстанций предприятия, семь из них восстановлению не подлежат, три уцелевших будут подключены в ближайшее время. По мере спада воды, расчистки территории и определения домов, пригодных для проживания, строения будут подключать к электросетям.