Счета за свет жителей подтопленных районов Иркутской области оплатят из бюджета

ТАСС, 8 июля. Бюджет Иркутской области возьмет на себя расходы по оплате электроэнергии жителей подтопленных в результате паводков районов. Такой законопроект готовится депутатами, сообщил в понедельник председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол на селекторном совещании депутатов с представителями администраций подтопленных территорий.

Ранее, как отметил Сокол, прошли переговоры по освобождению жителей подтопленных районов от оплаты за электроэнергию на время восстановительных работ. По его словам, депутаты пришли к понимаю с энергетиками и нашли соответствующие правовые механизмы.

"Эти расходы может взять на себя областной бюджет, готовится соответствующий законопроект", - сказал Сокол.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 тыс. 900 жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 22 человека, 11 числятся без вести пропавшими.