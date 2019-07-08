В пострадавшем от наводнения Тулуне возобновила работу автокасса

"В городе Тулуне <…> на месте разрушенной автокассы силами АО "Автоколонна 1880" и муниципальным предприятием Тулуна "Многофункциональное транспортное предприятие" установлен новый павильон. В новом помещении организована продажа билетов, в том числе для льготной категории граждан, на все автобусные маршруты, проходящие через населенный пункт", - говорится в сообщении.

ИРКУТСК, 8 июля. /ТАСС/. Касса по продаже билетов на межмуниципальные автобусные маршруты возобновила работу на автостанции города Тулуна Иркутской области, пострадавшего от наводнения. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Движение междугородних автобусов в Тулуне было восстановлено 3 июля. Пока не работала автокасса, пассажиры покупали билеты у водителей при посадке.

Тулун сильнее всего пострадал от дождевого паводка в Иркутской области. В городе было затоплено более 3 тыс. жилых домов, несколько социальных объектов, шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 "Сибирь", через который проходят междугородние автобусы.

В Иркутской области, по данным на утро понедельника, остаются подтопленными 233 жилых дома в поселке Октябрьский Чунского района и городе Тулуне. Всего за период паводка, который начался в конце июня, по оперативным данным, произошло подтопление в 110 населенных пунктах 10 тыс. 900 жилых домов, в которых проживают 34 тыс. 234 человека. В результате наводнения погибли 23 человека, восемь числятся без вести пропавшими.