Пожар в строительном супермаркете в Барнауле ликвидирован

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Возгорание в строительном супермаркете "Аксиома" в Барнауле ликвидировано. Об этом сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по региону.

"Сообщение о возгорании поступило в 14:02 (10:02 мск), в 14:37 (10:37 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Строительный супермаркет загорелся на Павловском тракте. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Из-за пожара из здания были эвакуированы около 150 человек. Пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.