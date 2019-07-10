Военные восстановят более 6 км дорог, размытых во время паводка в Тулуне

"В составе подразделения экскаваторы, самосвалы, бульдозеры, автогрейдеры, катки, автокраны, а также техника обеспечения. Военнослужащие приступили к обустройству подъездных путей к завалам и жилым домам, оказавшимся в зоне паводка. Для отсыпки путей используется порода, которая доставляется военными с ближайшего карьера в 5 км от Тулуна. В общей сложности планируется восстановить более 6 км дорог", - говорится в сообщении.

ТАСС, 10 июля. Военнослужащие железнодорожной бригады Центрального военного округа начали в Тулуне обустройство подъездных путей к жилым домам, которые находятся в зоне паводка. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы округа.

Колонна механизированного батальона бригады из почти 60 единиц специальной техники прибыла в зону чрезвычайной ситуации во вторник, преодолев более 1 тыс. км. Отмечается, что личный состав обеспечит восстановление и наращивание берегового защитного вала.

Военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний, проводят вакцинацию местного населения. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне. Всего привлечено более тысячи военнослужащих.

По данным МЧС на утро среды, в Иркутской области остается один подтопленный населенный пункт - город Тулун, где вода до сих пор не ушла из 190 домов. Всего за время паводка, который начался в конце июня, в Иркутской области в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов (в них проживают 34 тыс. 188 человек, в том числе 8 тыс. 60 детей), 49 социально значимых объектов, 11 тыс. 51 приусадебный участок, 48 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста местного значения. Погибли 24 человека, девять числятся без вести пропавшими. В регионе продолжает действовать режим ЧС.