Врачи госпитализировали 35 пострадавших из зоны подтоплений в Иркутской области

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Медики госпитализировали за минувшие сутки еще 35 человек, которые пострадали в зоне подтоплений в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минздрава.
"За сутки количество людей, размещенных в стационаре, возросло на 35 человек. В стационарах на сегодня находятся 563 человека, из них 131 ребенок", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что состояние пяти взрослых оценивается как средней тяжести, состояние остальных - удовлетворительное.
Всего с начала паводков за медпомощью из зоны подтоплений обратились 3 тыс. 989 человек, из них 648 детей. "Поводом для обращений послужили переохлаждение, обострение хронических заболеваний, бытовые травмы, ссадины, ушибы, реакция на стресс и заболевания, типичные для данного периода года. За прошедшие сутки количество обратившихся увеличилось на 500 человек", - отметили в пресс-службе.
В Минздраве Иркутской области добавили, что проведено 24 тыс. 812 подворовых обходов. "Вспышек инфекционных заболеваний не зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.
Паводки в Иркутской области начались в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.