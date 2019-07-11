Врачи госпитализировали 35 пострадавших из зоны подтоплений в Иркутской области

ИРКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Медики госпитализировали за минувшие сутки еще 35 человек, которые пострадали в зоне подтоплений в Иркутской области. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного Минздрава.

"За сутки количество людей, размещенных в стационаре, возросло на 35 человек. В стационарах на сегодня находятся 563 человека, из них 131 ребенок", - сообщили в пресс-службе. Там уточнили, что состояние пяти взрослых оценивается как средней тяжести, состояние остальных - удовлетворительное.