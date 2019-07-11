Около семи тонн гуманитарного груза отправили в Иркутскую область из Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 11 июля. /ТАСС/. Около 7 тонн гуманитарной помощи, собранной местными жителями, отправлено из Новосибирска в Иркутскую область, пострадавшую от паводка, сообщил журналистам в четверг министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

"Жители Новосибирской области собрали около семи тонн гуманитарной помощи для пострадавших. Машина прибудет в администрацию Иркутской области 13 июля, где в дальнейшем гуманитарную помощь распределят по затопленным районам", - сказал Фролов.

Организацией сбора гуманитарной помощи и ее доставкой занимались подразделения МЧС России. Сбор проходил с 4 по 11 июля на пункте сбора, организованном министерством труда и социального развития области. Среди отправленных вещей продукты питания, питьевая вода, постельные принадлежности, игрушки.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Жертвами наводнения стали 25 человек. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.