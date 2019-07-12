Военные начали дезинфекцию отдаленных поселений Тулунского района, пострадавших от паводка

ТАСС, 12 июля. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции отдаленных населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России полковник Андрей Марченко.
Ранее военные привели дезинфекцию более чем 50 социальных объектов и жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске.
"В связи с поступающими заявками от глав администраций существенно расширили географию работ по дезинфекции социальных объектов. Сегодня наши расчеты работают в населенных пунктах Тулунского района Уйгат и Аршан, находящихся на удалении около 100 километров от райцентра", - сказал Марченко.
Офицер уточнил, что работы проводятся совместно с бригадами специалистов Роспотребнадзора. "Представителями Роспотребнадзора совместно с нашими подразделениями обработаны и дезинфицированы 14 социальных объектов из которых три - это больницы. Что касается больших объектов - стадиона и спортивных площадок, здесь работают наши специалисты с применением авторазливочных станций АРС-14КМ", - пояснил Марченко.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. По данным на утро пятницы, остаются подтопленными 138 домов в городе Тулуне.
Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. 12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.