Военные начали дезинфекцию отдаленных поселений Тулунского района, пострадавших от паводка

ТАСС, 12 июля. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) приступили к дезинфекции отдаленных населенных пунктов Тулунского района Иркутской области, пострадавших от паводка. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель начальника войск РХБЗ Вооруженных сил России полковник Андрей Марченко.

Ранее военные привели дезинфекцию более чем 50 социальных объектов и жилых домов в Тулуне и Нижнеудинске.

"В связи с поступающими заявками от глав администраций существенно расширили географию работ по дезинфекции социальных объектов. Сегодня наши расчеты работают в населенных пунктах Тулунского района Уйгат и Аршан, находящихся на удалении около 100 километров от райцентра", - сказал Марченко.