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Паводок в Иркутской области

МЧС доставит в пострадавшую от наводнения Иркутскую область передвижные офисы Сбербанка

Они появятся в труднодоступных населенных пунктах региона для обеспечения денежными выплатами пострадавших от паводка

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставит передвижные офисы Сбербанка в пострадавшую от паводков Иркутскую область, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе министерства.

"Два передвижных пункта кассовых операций - офисы Сбербанка на колесах - будут доставлены в труднодоступные населенные пункты Иркутской области для обеспечения денежными выплатами пострадавших от паводка граждан. Самолет отправится в Иркутск 13 июля", - сказал представитель МЧС.

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Паводок в Иркутской области. Главное

Силами министерства в Иркутскую область доставляется гуманитарная помощь из разных регионов страны. Всего уже было направлено более 300 тонн грузов. Ежедневно спасатели и добровольцы возят в отдаленные и труднодоступные населенные пункту продукты питания, медикаменты, питьевую воду и другие предметы первой необходимости.

Ранее Сбербанк открыл в регионе горячую линию для решения вопросов пострадавших клиентов.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По последним данным, погибли 25 человек, 9 числятся пропавшими без вести.

12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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