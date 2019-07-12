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Паводок в Иркутской области

ГП направила правительству Иркутской области проект об определении границ подтопленных зон

В Генпрокуратуре отметили, что принятие постановления будет способствовать достоверной оценке причиненного наводнением ущерба

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ направила в правительство Иркутской области проект постановления об установлении границ подтопленных в результате наводнения территорий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В целях соблюдения социальных прав граждан прокуратурой в июле 2019 года в региональное правительство направлен проект постановления "Об установлении описания границ подтопленных (затопленных) территорий Иркутской области в результате наводнения в 2019 году". Его принятие будет способствовать достоверной оценке причиненного наводнением ущерба", - сообщили в Генпрокуратуре.

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В Генпрокуратуре отметили, что органы местного самоуправления не рассматривают заявления граждан о включении их в список на получение единовременной материальной помощи, поскольку, по мнению муниципалитетов, их жилье не попало в зону подтопления. В ходе выезда заместителя прокурора области Романа Шергина в Нижнеудинский район выявлено 21 такое заявление.

Кроме того, по требованию прокуроров организована работа администраций городов и поселений по инвентаризации подтопленных земельных участков, объектов недвижимости. В управление губернатора Иркутской области и правительство региона направлена информация об организации надлежащего взаимодействия с органами местного самоуправления затопленных районов. Также предложено организовать рассмотрение органами местного самоуправления заявлений граждан.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. По последним данным, погибли 25 человек, 9 числятся пропавшими без вести. 12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим ЧС.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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