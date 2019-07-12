ВСЖД перевезла 400 детей из зоны паводка в Иркутской области к лагерям

"По заявке правительства региона прорабатывается вопрос перевозки еще свыше 1000 человек. Уже запланированы отправки в Москву, Анапу, Краснодар, Владивосток, Самару и Улан-Батор (Монголия)", - говорится в сообщении.

ТАСС, 12 июля. Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД) организовала проезд 400 детей из пострадавших от паводка районов Иркутской области в лагеря России и Монголии, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

Накануне 140 детей и 14 сопровождающих отправились из Тулуна в Кемерово, до этого были организован проезд в лагеря в Иркутской области.

Помощь оказывает также Дорожная профсоюзная организация, которая взяла на себя расходы по оплате перелета двух чартерных рейсов и приобретению путевок на Черное море для детей железнодорожников. "Таким образом, в оздоровительные лагеря смогут попасть еще около 200 человек", - уточняется в сообщении.

ВСЖД также выплатила более 12,2 млн рублей железнодорожникам, пострадавшим в результате паводка.

"ВСЖД оказывает адресную финансовую помощь сотрудникам и пенсионерам холдинга, пострадавшим от стихии, уже выплачено более 12,2 млн рублей. По последним данным, пострадало имущество свыше 1000 железнодорожников. Специально созданные бригады обследуют дома для оценки степени ущерба. По заключениям специалистов, больше 60 жилых помещений не подлежат восстановлению", - говорится в сообщении.

Начальник ВСЖД Василий Фролов 12 июля провел выездные осмотры в Тулунском и Нижнеудинском районах. "Наша первоочередная задача - максимально оперативно провести восстановительные работы, не оставив без внимания ни одного человека, попавшего в беду, - цитирует пресс-служба Фролова. - Вторым этапом будет продолжена работа по налаживанию быта железнодорожников - это ремонт внутри домов, оформление различных документов, юридическая и другая помощь".

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, девять числятся пропавшими без вести. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста.

12 июля объявлено в Иркутской области днем траура по жертвам наводнения. В регионе продолжает действовать режим ЧС.