Роспотребнадзор сообщил об отсутствии вспышек болезней в зоне паводков в Иркутской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в зоне паводков в Иркутской области остается стабильной, вспышек заболеваний не зафиксировано, сообщается в понедельник на сайте Роспотребнадзора.

"Санитарно-эпидемиологическая ситуация на затопленных территориях стабильная, уровни инфекционной заболеваемости находятся в пределах средних многолетних значений. Групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что "в целях профилактики инфекционных болезней продолжается иммунизация населения и фагирование (применение препаратов бактериофагов для профилактики инфекций во время ЧС) населения, находящегося в зоне подтопления".

На территории подтопленных районов работают 44 прививочные бригады: 20 - в Нижнеудинском районе, 10 - в Тулунском и 14 - в Тайшетском. По состоянию на 14 июля, против гепатита А привито 45 тыс. 576 человек, против брюшного тифа - 750 человек, против дизентерии Зонне - 2 тыс. 518 человек. Фрагированием охвачены 12 тыс. 188 человек, сообщил Роспотребнадзор.

Паводки в области начались 25 июня из-за сильных дождей, совпавших с таянием снега в горах Восточного Саяна. Согласно последним данным, погибли 25 человек, включая ребенка, девять числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей. За время паводков в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, а также социально значимые объекты, автомобильные дороги и приусадебные участки; по данным на 15 июля, подтопленными остаются 49 жилых домов в городе Тулун.

В регионе продолжает действовать режим ЧС.