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Паводок в Иркутской области

Более 150 детей из пострадавших районов Иркутской области отправились на отдых в "Орленок"

Обратный спецрейс "Аэрофлота" запланирован на 19 августа

ТАСС, 15 июля. "Аэрофлот" и Сбербанк организовали отдых в "Орленке" детям из семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области. Авиакомпания обеспечила спецрейс в Краснодар, банк - проживание и досуг, говорится в сообщении ПАО "Сбербанк".

"В рамках совместного со Сбербанком проекта "Аэрофлот" перевез детей специальным рейсом <...> из Братска в Краснодар. Перелет состоялся 15 июля, обратный спецрейс "Аэрофлота" запланирован на 19 августа", - говорится в сообщении.

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Всего на отдых во Всероссийский детский центр "Орленок" отправились 154 ребенка из пострадавших от паводка районов. Также в сообщении отмечается, что "Сбербанк" перечислил 20 млн руб. на благотворительную помощь пострадавшим в Иркутской области.

Детский центр "Орленок" расположен в Краснодарском крае на берегу Черного моря. Территория "Орленка" - более 300 га, летом одновременно в лагерях могут находиться 3,5 тыс. детей.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. Госпитализированы 666 человек, включая 146 детей.

За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Теги
РоссияИркутская областьКраснодарский крайПаводок в Иркутской области
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