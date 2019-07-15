РЖД предоставили вагоны-купе для проживания специалистов в зоне паводка в Тулуне

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Компания "РЖД" по распоряжению вице-премьера Виталия Мутко предоставила два вагона-купе для размещения специалистов, участвующих в ликвидации последствий паводка в городе Тулун Иркутской области. Об этом в понедельник сообщил руководитель оперативной группы правительственной комиссии по ликвидации ЧС, первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

"На подтопленные территории для восстановления едут люди со всей страны - инженеры, строители, военные, представители различных государственных ведомств и частных компаний, СМИ. Их негде размещать. Тот фонд арендного жилья, который имеется, значительно возрос в цене, и его недостаточно. Поэтому была достигнута договоренность с главой РЖД Олегом Белозеровым о предоставлении двух вагонов-купе в Иркутскую область", - приводит его слова пресс-служба Минстроя.

По информации пресс-службы, вагоны предоставлены по поручению вице-премьера Виталия Мутко. В настоящее время к железнодорожному лагерю подвозят воду и питание, решается ряд санитарных вопросов, говорится в сообщении.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, включая ребенка, девять числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов, в которых проживают свыше 34 тыс. человек, а также социально значимые объекты, автомобильные дороги и приусадебные участки. В регионе продолжает действовать режим ЧС.