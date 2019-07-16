В пунктах долговременного пребывания Тулуна остаются 253 человека

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. В пунктах долговременного пребывания пострадавшего от наводнения Тулуна в Иркутской области остаются 253 человека. Об этом сообщается во вторник на сайте администрации города.

"В общежитии на ул. Ватутина - 169 человек, в том числе 49 детей, 11 инвалидов, в школе-интернате № 28 на ул. Горького, 5 - 84 человека, в том числе девять детей и 15 инвалидов", - говорится в сообщении.

Количество людей в пунктах долговременного пребывания Тулуна за сутки увеличилось. Как сообщалось на сайте правительства Иркутской области, 15 июля там находились 250 человек.

По данным на утро вторника, в Тулуне подтопленными остаются 49 домов.

За время паводка в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. В Иркутской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.