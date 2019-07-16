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Ралли "Шелковый путь"

Чагин: организаторам "Шелкового пути" удалось показать красоту России, Китая и Монголии

Ралли-рейд 2019 года стартовал 6 июля в Иркутске, а финишировал 16 июля в китайском Дуньхуане
Руководитель проекта ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Руководитель проекта ралли "Шелковый путь" Владимир Чагин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Организаторам международного ралли-рейда "Шелковый путь" в 2019 году удалось показать природную красоту трех стран, а также удивить участников разнообразием рельефа. Такое мнение ТАСС во вторник высказал глава гонки Владимир Чагин.

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Девятый "Шелковый путь" прошел с 6 по 16 июля, спортивный маршрут гонки составил 3500 км. Гонка стартовала в Иркутске, участники преодолели 10 этапов по Восточной Сибири, таежным лесам России, степным дорогам Монголии, китайским равнинам и пескам пустыни Гоби. Финишной точкой стал китайский Дуньхуан. В зачете грузовиков весь пьедестал заняли экипажи российской команды "Камаз-мастер".

"У нас была задумка показать максимальное разнообразие ландшафтов за эти десять дней, нам удалось это реализовать, все получилось, - сказал Чагин. Трассы были очень интересными, но участники получили не только хороший опыт пилотирования, многие впервые увидели эти природные красоты и были очень благодарны за это организаторам. Нас поддержали правительства России, Монголии и Китая, они видят необходимость и важность этого проекта, спортивные министерства трех стран, федерации авто и мотоспорта. Несколько месяцев мы работали, взявшись за руки".

"Сложно сказать, какие этапы оказались самыми тяжелыми для участников, каждый день приносил что-то новое в рельефе. Сложной была и Монголия, и первые российские этапы по горным таежным дорогам Прибайкалья, где было много камней, автомобили прокалывали шины, а было важно не потерять время в начале гонки. В пустыне Гоби в Китае были пески, тем, кто прошел уже 7-8 дней гонки, было особенно обидно потерять время на заключительных этапах. Каждый день приходилось ощущать что-то новое, подбирать новые способы пилотирования, чтобы финишировать и не потерять место в таблице", - добавил Чагин.

Глава гонки отметил, что организаторы уже обдумывают маршрут следующего ралли "Шелковый путь". "Прорабатываем маршрут следующего года, объявим его в ближайшее время. Конечно, будут российские и китайские этапы, но подробности станут известны позже", - заключил собеседник ТАСС.

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