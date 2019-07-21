Прокуратура объявила предостережение министру экологии Иркутской области после паводка

ТАСС, 21 июля. Прокуратура Иркутской области объявила предостережение региональному министру экологии и природных ресурсов Андрею Крючкову о недопустимости нарушения закона при проведении восстановительных работ на затопленных территориях. Региональные власти обязаны организовать очистку русел и берегов рек от мусора после наводнения, сообщается в воскресенье на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

"В результате затопления населенных пунктов Иркутской области было образовано скопление значительного количества отходов, включая разрушенные дома и постройки, в том числе были загромождены русла крупных рек и их береговые полосы. В целях недопустимости создания неблагоприятной экологической обстановки заместителем прокурора области объявлено предостережение региональному министру природных ресурсов и экологии", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Генпрокуратуре РФ, местные и региональные власти обязаны в пределах своих полномочий ликвидировать негативные последствия паводка на водные ресурсы. Для этого необходимо в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию и определить подрядчиков, которые займутся расчисткой водных объектов после наводнения.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, вода повредила 22 автомобильных моста. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Правительство РФ выделило региону на различные цели, связанные с восстановлением от паводка, около 17 млрд рублей.