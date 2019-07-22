Ростех осенью построит жилье для пострадавших от паводка жителей Тулуна

"Госкорпорация "Ростех" планирует уже осенью построить жилье для людей, пострадавших от паводка в Тулуне", - говорится в сообщении. Как отметил Сокол, на строительство будет направлен один миллиард рублей, о выделении которого в качестве благотворительной помощи ранее заявил Ростех.

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Ростех на собранные благотворительные средства построит поселок для жителей города Тулуна Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Законодательного собрания со ссылкой на спикера Сергея Сокола по итогам совещания по строительству поселка.

На совещании принято решение, что дома будут малоэтажными, особое внимание будет уделено потребностям многодетных семей, для которых не подойдет типовой дом. Планировку домов застройщик определит после консультаций с муниципальными властями и будущими жителями поселка. Вместе с жильем планируется построить детский сад, школу, медицинский пункт и другие объекты социальной инфраструктуры. Сейчас идет подбор земельного участка. На какое число жителей будет рассчитан поселок, пока не уточняется.

Все работы координируются с региональным штабом ЧС и оперативной комиссией Минстроя России, которая уже осмотрела два участка для застройки - один в Тулуне, второй недалеко от города. По мнению Сокола, земельный участок, расположенный в городе, более удачен из-за наличия готовых инженерных коммуникаций, что ускорит строительство жилья.

"Необходима площадка с подходящей инфраструктурой и наименьшим количеством согласований, на которой можно в кратчайшие сроки разместить современный благоустроенный поселок", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора дирекции технического заказчика корпорации "Ростех" Алексея Трубачева.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 109 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Сильнее всего пострадал город Тулун. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.