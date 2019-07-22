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Паводок в Иркутской области

Ростех осенью построит жилье для пострадавших от паводка жителей Тулуна

Вместе с малоэтажными домами планируется построить детский сад, школу, медицинский пункт

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Ростех на собранные благотворительные средства построит поселок для жителей города Тулуна Иркутской области, пострадавших от паводка, сообщила в понедельник пресс-служба регионального Законодательного собрания со ссылкой на спикера Сергея Сокола по итогам совещания по строительству поселка.

"Госкорпорация "Ростех" планирует уже осенью построить жилье для людей, пострадавших от паводка в Тулуне", - говорится в сообщении. Как отметил Сокол, на строительство будет направлен один миллиард рублей, о выделении которого в качестве благотворительной помощи ранее заявил Ростех.

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На совещании принято решение, что дома будут малоэтажными, особое внимание будет уделено потребностям многодетных семей, для которых не подойдет типовой дом. Планировку домов застройщик определит после консультаций с муниципальными властями и будущими жителями поселка. Вместе с жильем планируется построить детский сад, школу, медицинский пункт и другие объекты социальной инфраструктуры. Сейчас идет подбор земельного участка. На какое число жителей будет рассчитан поселок, пока не уточняется.

Все работы координируются с региональным штабом ЧС и оперативной комиссией Минстроя России, которая уже осмотрела два участка для застройки - один в Тулуне, второй недалеко от города. По мнению Сокола, земельный участок, расположенный в городе, более удачен из-за наличия готовых инженерных коммуникаций, что ускорит строительство жилья.

"Необходима площадка с подходящей инфраструктурой и наименьшим количеством согласований, на которой можно в кратчайшие сроки разместить современный благоустроенный поселок", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора дирекции технического заказчика корпорации "Ростех" Алексея Трубачева.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести. За время паводков в 109 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов с населением 42,7 тыс. человек, 11 тыс. приусадебных участков, 86 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждены 22 автомобильных моста. Сильнее всего пострадал город Тулун. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

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РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской области
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