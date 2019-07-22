Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках Иркутской области из-за ливней

ИРКУТСК, 22 июля. /ТАСС/. Уровень воды в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья вырастет на 50-100 сантиметров после продолжительных дождей 23-24 июля, прогнозируют синоптики. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального ГУ МЧС.

"23-24 июля при выпадении продолжительных дождей в верховьях и на малых реках южного Прибайкалья ожидается повышение уровня воды на 50-100 сантиметров", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что на реках Иркут, Китой, Белая ожидается повышение уровня воды на 10-50 сантиметров, на остальных реках в области преимущественно ожидается колебание уровня воды в пределах 5-30 сантиметров.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Согласно последним данным, погибли 25 человек, 7 числятся пропавшими без вести. За время паводков в 107 населенных пунктах региона было подтоплено почти 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, повреждено 22 автомобильных моста.