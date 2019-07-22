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Омское УМВД проводит проверку по факту ДТП с двумя погибшими и 12 пострадавшими

По данным регионального Минздрава, шесть человек находятся в тяжелом состоянии
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© УГИБДД УМВД России по Омской области

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Управление МВД по Омской области организовало проверку по факту столкновения в Омском районе двух легковых автомобилей, в результате которого два человека погибли и 12, включая шестерых детей, пострадали. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Сегодня в 14:25 (11:25 мск) в дежурную часть ОМВД России по Омскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими. <…> По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, виновником ДТП стала женщина 1981 год рождения, которая находилась за рулем автомобиля Nissan Pathfinder. При повороте налево она не уступила дорогу движущемся во встречном направлению автомобилю Renault Logan. В результате столкновения водитель и пассажир Renault погибли на месте происшествия. Еще три пассажира Renault, а также водитель и восемь пассажиров Nissan госпитализированы.

По данным омского Минздрава, шесть взрослых, которых доставляют в Омск в больницу скорой медицинской помощи № 1, находятся в тяжелом состоянии.

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