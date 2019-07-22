Омский регоператор подал на ФАС в суд, чтобы сохранить утвержденный тариф на вывоз мусора

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Региональный оператор Омской области по обращению с твердыми коммунальными отходом (ТКО) - компания "Магнит" - подал иск в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, чтобы сохранить утвержденный тариф на вывоз мусора, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании. Оператор считает тариф экономически обоснованным и не видит возможности для его снижения.

На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего орган предписал региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора) для снижена тарифа на вывоз мусора.

"Компания подала иск в суд на ФАС, мы будем отстаивать свои интересы, так как компания считает нужным защищать экономически обоснованный тариф. Документы прошли экономическую и юридическую экспертизу, и законодательных возможностей для снижения тарифа мы не видим", - сказал представитель "Магнита".

Ранее омский РЭК попросил ФАС России продлить сроки исполнения предписания по пересмотру тарифа на вывоз мусора из-за необходимости провести дополнительные консультации со специалистами антимонопольного ведомства. По мнению РЭК, некоторые положения предписания противоречат федеральному закону и ранее изложенной позиции самой ФАС.

Логистические расходы составляют 93% от тарифа размером 5213,62 руб. на утилизацию ТКО в Омской области. Исходя из этого тарифа рассчитана плата за вывоз мусора, который обходится жителям Омска в 127,25 руб. с человека, жителям сельских районов - от 116,21 до 132,26 руб.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.