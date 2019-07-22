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Омский регоператор подал на ФАС в суд, чтобы сохранить утвержденный тариф на вывоз мусора

Вопрос о росте тарифов на вывоз мусора житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал президенту РФ во время прямой линии, после чего Владимир Путин поручил ФАС обратить внимание на ситуацию

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Региональный оператор Омской области по обращению с твердыми коммунальными отходом (ТКО) - компания "Магнит" - подал иск в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России, чтобы сохранить утвержденный тариф на вывоз мусора, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе компании. Оператор считает тариф экономически обоснованным и не видит возможности для его снижения.

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На прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным житель частного сектора Омска Роман Дмитриев задал вопрос о росте тарифов на вывоз мусора. По его словам, тариф значительно увеличился, а объем и качество услуг не изменились. Президент поручил ФАС обратить внимание на ситуацию, после чего орган предписал региональной энергетической комиссии (РЭК) Омской области произвести перерасчет расходов на транспортировку твердых коммунальных отходов (93% от тарифа на вывоз мусора) для снижена тарифа на вывоз мусора.

"Компания подала иск в суд на ФАС, мы будем отстаивать свои интересы, так как компания считает нужным защищать экономически обоснованный тариф. Документы прошли экономическую и юридическую экспертизу, и законодательных возможностей для снижения тарифа мы не видим", - сказал представитель "Магнита".

Ранее омский РЭК попросил ФАС России продлить сроки исполнения предписания по пересмотру тарифа на вывоз мусора из-за необходимости провести дополнительные консультации со специалистами антимонопольного ведомства. По мнению РЭК, некоторые положения предписания противоречат федеральному закону и ранее изложенной позиции самой ФАС.

Логистические расходы составляют 93% от тарифа размером 5213,62 руб. на утилизацию ТКО в Омской области. Исходя из этого тарифа рассчитана плата за вывоз мусора, который обходится жителям Омска в 127,25 руб. с человека, жителям сельских районов - от 116,21 до 132,26 руб.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология": доля обрабатываемого мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОмская областьНовая система обращения с ТКО"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
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